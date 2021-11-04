مسؤول فلسطيني: السلطات الإسرائيلية تهدم مسجدا جنوب نابلس

أفاد مسؤول فلسطيني، بهدم السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مسجد في بلدة دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دوما برفقة جرافة وهدمت مسجدا قائما ويرتاده المصلون منذ سنتين، الذي يقع في منطقة أبو صيفي شرقي البلدة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال جرفت أيضا طرقا زراعية في الجهة الجنوبية من البلدة".

بدورها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقدام "قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مصلي "أبو صافي" والموجود في حيٍّ ملاصق لقرية دوما، في خطوة اعتبرتها الوزارة "اعتداء واضحا على المقدسات والأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين".

وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف إن "هذا العمل الخارج عن الأعراف الدولية والإنسانية بهدم المصلى والسور المحيط به، ومرافقه العامة من أماكن للوضوء، تحدٍّ واضح لمشاعر المسلمين، ويحتاج منا إلى وقفة جدية لمنع تكراره وتوسُّعه من قبل هذا الاحتلال الذي لا يدخر فرصة في دفع المنطقة بأسرها إلى حرب دينية، في تعدياته المستمرة على مقدساتنا الإسلامية في المسجد الأقصى الإبراهيمي".

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي، والمؤسسات التي تُعنى بهذا الشأن بـ"العمل بشكل سريع على منع هذا الاحتلال من القيام بانتهاكاته لمقدساتنا وأماكن عبادتنا، وتعدياته على مشاعرنا".