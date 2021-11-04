أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث اليوم عن استبعاد لعبة الفروسية من منافسات الألعاب الخمسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد عدة اجتماعات أجريت على مدار الأيام الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق المجلس التنفيذي بالإجماع خلال الاجتماعات التي أقيمت على مدار يومين في موناكو.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة شعبية الخماسي الحديث وجعلها رياضة مواكبة للتطور ، ومن المنتظر أن تعقد سلسلة من الاجتماعات لاختيار البديل المناسب للفروسية والتي من المحتمل أن تكون رياضة الدراجات.

ومن جانب آخر شهد هذا القرار بعض الانتقادات حيث علق اسلام حامد لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث على هذه القرار عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا :"محبط جدا من قرار الاتحاد الدولي تجاه رياضة الفروسية ، فهي رياضة رائعة واستبعادها أمر يدعو للخجل".