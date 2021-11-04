وفد الأزهر بنيجيريا يبحث مع أعضاء المركز الثقافي المصري تنفيذ ورش عمل للمراجعات الفكرية

زار وفد الأزهر الشريف الذي يزور نيجيريا حاليا برئاسة الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية المركز الثقافي المصري بمدينة كانوا بنيجيريا على هامش جولته التي بدأت فعالياتها مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن زيارة المركز الثقافي استعرضت دور المركز وأنشطته، كما استمع الوفد خلالها لاحتياجات المركز لدعم دوره التثقيفي في المدينة بما يحقق اهتمام الدولة المصرية وجهودها في هذا الشأن.

وأوضح الأمين العام أن الحديث مع أعضاء المركز دار حول إمداده بالإصدارات العلمية للأزهر الشريف ومجلة الأزهر، فضلًا عن إمكانية تنظيم ورش عمل للمراجعات الفكرية بالتعاون بين المركز وقطاعات الأزهر المختلفة.