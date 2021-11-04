كازاخستان تستضيف محادثات أستانا بشأن سوريا منتصف ديسمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية الكازاخي مختار تلوبيردي، اليوم الخميس، أن كازاخستان ستستضيف الجولة المقبلة من محادثات أستانة بشأن سوريا في نور سلطان، منتصف ديسمبر المقبل.

وقال إن "الدول الضامنة طلبت منا تنظيم الجولة القادمة من عملية أستانة. وما زالت موعدها قيد الدراسة وسيكون في منتصف ديسمبر تقريبا".

وأشار كبير الدبلوماسيين، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، إلى أن الاجتماع سيجمع بين الأطراف الضامنة لمسار أستانة روسيا وتركيا وإيران وأطراف الصراع السوري ومراقبين، مضيفا "نسعى حاليا لتحديد مستوى المحادثات، فعادة ما يمثل نواب وزراء الخارجية الدول الضامنة".

وشارك في الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى بشأن سوريا -الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان يومي 7 و 8 يوليو الماضي - وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وناقش الطرفان الوضع في سوريا ومساعدة المجتمع الدولي للبلاد وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية وإجراءات بناء الثقة.