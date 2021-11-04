وفد البرلمان الأوروبي يدعو إلى علاقات رفيعة المستوى مع تايوان

دعا أول وفد رسمي من البرلمان الأوروبي إلى تايوان إلى مزيد من التبادلات "رفيعة المستوى" بين الجانبين، متجاهلا تحذيرات بكين ضد إقامة علاقات دبلوماسية مع الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن رئيس الوفد، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل جلوكسمان قال للرئيسة التايوانية تساي إنج ون في تايبيه: "يجب اعتبار زيارتنا خطوة أولى مهمة ... وبعدها، نحتاج إلى جدول أعمال ملموس لاجتماعات رفيعة المستوى لبناء شراكة أقوى بكثير بين الاتحاد الأوروبي وتايوان".

ويترأس جلوكسمان وفد النواب المكون من سبعة أعضاء من لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتدخل الأجنبي، والذي وصل إلى تايوان أمس الأربعاء ومن المقرر أن يلتقي كبار القادة في الجزيرة خلال زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وعلى الرغم من الزيارات المنتظمة للبرلمانيين الأوروبيين إلى تايوان في الماضي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها البرلمان الأوروبي وفدا بشكل رسمي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التايوانية.

وأثارت تصريحات جلوكسمان غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتعترض بشدة على إجراء الدول اتصالات رسمية مع تايبيه.