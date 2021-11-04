عمان تدعو مواطنيها الراغبين في زيارة إثيوبيا إلى تأجيل ذلك خلال الفترة الحالية

دعت سفارة سلطنة عُمان في أديس أبابا ت المواطنين العمانيين الموجودين في الأراضي الإثيوبية إلى التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: 00251113690497/ 00251977686444؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الخميس، دعت السفارة المواطنين الراغبين في زيارة إثيوبيا إلى تأجيل ذلك في الفترة الحالية.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، توعد، أمس الأربعاء، مقاتلي جبهة تحرير تيجراي، متعهدا بالدفاع عن البلاد، وسط أنباء عن تقدم قوات الإقليم باتجاه العاصمة أديس أبابا.

وقال أبي أحمد «سندفن الأعداء بدمائنا» في إشارة إلى متمردي إقليم تيغراي، وذلك في ذكرى مرور سنة على بدء الحملة العسكرية التي شنها على المتمردين هناك.

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا: «الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا. سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.