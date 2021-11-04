أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، أن قنوات الإتصال بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تعود تدريجيًا.

وقال أنتونوف - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "اعتبارًا من اليوم، أقمنا علاقات تجارية بين مجلسي الأمن الأمريكي والروسي، وبطبيعة الحال، لم نتوقف أبدًا عن الاتصالات عبر الهيئات الدبلوماسية".

وأضاف أنه قبل أسبوعين زار وفد روسي رفيع المستوى واشنطن برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرشوك وتم عقد اجتماعات مختلفة مع ممثلين عن مختلف الهياكل الأمريكية، حيث التقى أوفرشوك برئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف مع نظيره الأمريكي في هلسنكي.. مشيرا إلى أن "كل هذا يظهر أن قنوات الاتصال بين الدولتين يتم استئنافها تدريجيا".

وشدد السفير الروسي على أن هذه الاتصالات أسفرت عن نتائج ملموسة في تحسين العلاقات بين البلدين.