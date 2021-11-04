قال مسؤولون إن رئيس دولة التشيك، ميلوش زيمان، غادر العناية المركزة من إحدى مستشفيات العاصمة براغ.



وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، أنه تم نقل زيمان الآن إلى وحدة إعادة التأهيل، وفقًا للمستشفى الذي يعالج فيه.



وبموجب الدستور التشيكي فإن رئيس البلاد يعين رئيس الوزراء القادم لكن زيمان، 77 عاماً، لم يتمكن حتى الآن من التوسط في المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة من المستشفى.



يُشار إلى أن بعض وسائل الإعلام التشيكية تقول إن زيمان يعاني من مشاكل حادة في الكبد، وكان قد دخل المستشفى في 10 أكتوبر الماضي.