 النيابة الإدارية تحقق في اعتداء معلم على طالب بآلة حادة في أشمون بالمنوفية - بوابة الشروق
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النيابة الإدارية تحقق في اعتداء معلم على طالب بآلة حادة في أشمون بالمنوفية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
محمد فرج
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 10:19 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 10:25 م

تحقق النيابة الإدارية بأشمون بمحافظة المنوفية في شكوى ولي أمر طالب بمدرسة إعدادية، باعتداء أحد المدرسين على نجله باستخدام أداة حادة وإحداث جرح قطعي بوجه، وذلك داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي يوم الإثنين الماضي.

وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المستشار سعد الدسوقي مدير نيابة أشمون الإدارية، قيد البلاغ بالقضية برقم ٦٦٥ لسنة ٢٠٢١، وأحالها لوكيل النيابة أحمد حمدي لمباشرة التحقيقات.

وأضاف سمير أنه بعرض الواقعة على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.
الباهي:

وكانت النيابة العامة بالمنوفية قررت أمس الأربعاء حبس "ب.م" مدرس بمدرسة الشهيد عُمر الفار بمركز أشمون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على طالب بالصف الثالث الإعدادي بـ"كتر"، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم 50 غرزة تجميلية.

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