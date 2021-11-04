ارتفاع أرباح وإيرادات لينوفو الصينية خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة صناعة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الصينية لينوفو، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 65% سنويا إلى 512 مليون دولار مقابل 310 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 42ر4 سنت أمريكي مقابل 59ر2 سنت أمريكي خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، وزادت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب بنسبة 58% إلى 742 مليون دولار.

في الوقت نفسه زادت إيرادات لينوفو خلال الربع الثاني بنسبة 23% سنويا إلى 87ر17 مليار دولار مقابل 52ر14 مليار دولار خلال العام الماضي.

وقالت الشركة إن استراتيجيتها الحالية تحقق نحسنا مستداما في الأرباح والنمو وستواصل التركيز على الأنشطة والقطاعات ذات هامش الأرباح المرتفع.

وأشارت لينوفو إلى اعتزامها زيادة الاستثمار في قطاعات الأجهزة عالية الجودة غالية الثمن، بهدف زيادة الربحية.