وزيرة البيئة: العالم يحتاج تريليون دولار لمواجهة تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ مصر لم تصدر بالانبعاثات لكنها تتأثر بشدة من ظاهرة تغير المناخ.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر تطاب منذ 2019 بمناقشة ملف التكيف الذي يرتبط بشكل رئيسي بالدول الناية في مواجهة تغير المناخ.



وأشارت إلى أنّ الدول المتقدمة لم تتمكن من الوصول إلى جمع 100 مليار دولار سنويًّا، واصفة هذا الرقم في الأساس بأنه رمزي، واعتبرت أنه العالم يحتاج تريليون دولار لمواجهة تغير المناخ.



وأكّدت أن رجوع الولايات المتحدة لاتفاقية باريس وتعهدها بالالتزام بالتمويل أمر مهم، لكنّها شددت على أنّ لا يقتصر على التمويل.



ولفتت إلى ضرورة تعهد الدول الأكثر تصديرًا للانبعاثات بأن تصل إلى صفر انبعاثات من منطلق المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء.



وأكّدت ضرورة إيجاد مرونة لدى النمو النامية في الإبلاغ عن انبعاثاتها، مع تقديم نموذج يتسم بالحدة في الإبلاغ عن انبعاثات الدول المتقدمة.