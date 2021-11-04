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شهدت قائمة منتخب المغرب، اختيار المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش، اليوم الخميس، تواجد نجم الزمالك أشرف بن شرقي، ضمن قائمة اللاعبين المستدعاة للمشاركة في مباريات أسود الأطلس، بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ولم يستدعي مدرب المغرب، كل من بدر بانون مدافع الأهلي، ووليد الكرتي لاعب بيراميدز الجديد.

وضمت قائمة منتخب المغرب..

حراسة المرمى:ياسين بونو، رضى التكناوتي، أنس الزنيتي

الدفاع: آدم ماسينا، أشرف حكيمي، سفيان ألاكوش، سفيان القرواني

الوسط: جواد الياميق، رومان سايس، نايف أكرد، سفيان شاكلة، فيصل فجر، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، إلياس شاعير، عمران لوزا، يوسف مالح

الهجوم:أشرف بنشرقي، منير الحدادي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

ويواجه المنتخب المغربي كلا من منتخب السودان (الجمعة 12 نوفمبر بالرباط) ومنتخب غينيا (الثلاثاء 16 نوفمببر بالدار البيضاء)