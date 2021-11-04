البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة السودانية على حماية الانتقال الديمقراطي

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شدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في بلاده، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأكد البرهان، لدى لقائه مساء أمس الأربعاء، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبوسانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط.

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

من جانبه، عبر المبعوث الإفريقي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية بالسودان وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وقدم المبعوث عرضا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية حول تطورات الأوضاع في إقليم القرن الأفريقي.