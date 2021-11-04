الري: تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط

• تشغيل 55 عائمة لخدمة 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب في محافظة أسوان

انتهت وزارة الموارد المائية والري، من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لها، في الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه، من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة، التى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (12 – 26) سنة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو 57 بتوشكى - طابية العبد – قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى 1 و2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و2)، التى تخدم زمامات تصل إلى 470 ألف فدان.

وتقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة للوزارة، بدور هام بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

كما يتبع المصلحة 5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو)، وتحتوي على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 ك ف أ و2.50 ميجا فولت أمبير.

وتتنوع المحطات التابعة للمصلحة بين محطات ري وصرف وخلط، حيث تقوم محطات الرى برفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية وتوفير المياه اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات، مثل محطات (السلام ــ النصر ــ البستان ــ وادى الصعايدة ــ وادى النقرة) وغيرها، وتصل قدرات محطات الرى إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدرة تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فترة أقصى الاحتياجات، وتقوم محطــات الخلط برفع مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها بعد الخلط بمياه الترع.

جدير بالذكر أن أول محطة ري تم إنشاؤها داخل مصر هي محطة الكريمات عام 1902 وكانت تدار بالديزل لخدمة زمام 2000 فدان تقريبا، وأول محطة ري تدار بالكهرباء هي محطة العطف الكهربائية والتى تم إنشاؤها عام 1929 لخدمة زمام 120 ألف فدان.

كما تشرف المصلحة على تشغيل 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان، بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب، وتعتبر محطة بلانة العائمة أول محطة عائمة تم إقامتها فى عام 1931 لخدمة زمام 1100 فدان.