استمرار ارتفاع أسعار الغاز بأوروبا في ظل غموض مستقبل الإمدادات الروسية

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتستعيد خسائرها في الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين تعهدت روسيا، وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، بضخ كميات إضافية اعتبارا من الأسبوع المقبل، تراجعت كميات الغاز القادمة إلى أوروبا مطلع الأسبوع الحالي، وتوقفت إمدادات الغاز الروسي القادمة إلى بولندا، لتحصل على احتياجاتها من الغاز من ألمانيا لليوم الخامس على التوالي.

وارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 10.2% إلى 50ر74 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 2ر10% أيضا إلى 191 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

ورغم أن أسعار الغاز الطبيعي تراجعت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها القياسية في الشهر الماضي، فإنها مازالت أعلى بأكثر من 200% عن مستوياتها في بداية العام الحالي.