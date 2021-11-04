معلول والجزيري ضمن قائمة تونس لمواجهتي تصفيات المونديال

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أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، اليوم الخميس، قائمة نسور قرطاج لمواجهتي غينيا الاستوائية وزامبيا، بالجولتين الأخيرتين للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وشهدت القائمة تواجد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، فيما غاب حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك.

كما شهدت قائمة نسور قرطاج عودة غيلان الشعلالي لاعب الترجي بعد غياب طويل، ودعوة معتز الزمزمي لأول مرة، فيما غاب سعد بقير وإلياس السخيري.

وسيحل منتخب نسور قرطاج يوم 13 نوفمبر، ضيفا على منتخب غينيا الاستوائية، فيما يستضيف المنتخب الزامبي بملعب رادس يوم 16 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة كلًا من:

«فاروق بن مصطفى - معز حسن - البشير بن سعيد - ديلان برون - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - أسامة الحدادي - عمر الرقيق - على معلول - على العابد - وجدي كشريدة - محمد دراجر - فرجاني ساسي - أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني - غيلان الشعلالي - محمد على بن رمضان - معتز الزمزمي - سيباستيان تونكتي - سيف الدين الخاوي - نعيم السليتي - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني - وهبي الخزري».

يذكر أن منتخب تونس يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، متقدما بـ3 نقاط على غينيا الاستوائية، و4 نقاط على زامبيا، ويأتي المنتخب الموريتاني في المركز الأخير بنقطة وحيدة حصدها من تعادله في نواكشوط أمام تونس لحساب الجولة الرابعة.