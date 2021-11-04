ألمانيا: 70% من الملقحين بالكامل ضد كورونا يرغبون في جرعة تنشيطية

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشرت اليوم الخميس أن غالبية كبيرة من الحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا في ألمانيا، ترغب في الحصول عل جرعة تنشيطية.



جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لقياس الرأي لصالح محطة "آر تي إل".



وحسب النتائج، أعرب 70% من الحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا عن رغبتهم في الحصول على جرعة ثالثة واشار 5% منهم إلى أنهم أخذوا هذه الجرعة بالفعل.



في المقابل، أعرب 18% من هذه الفئة عن رفضهم للجرعة التنشيطية فيما لم يحسم 7% من هؤلاء موقفهم من هذه الخطوة.



وفيما يتعلق بمنطقية إعطاء الجرعة التنشيطية ضد كورونا، قال 69% من الملقحين بالكامل إنهم يشعرون بأن لديهم معلومات كافية عن هذه الخطوة، مقابل 31% ولاسيما من هم أقل من 45 عاما، قالوا إنهم لا يشعرون بأن لديهم معلومات كافية عنها.



وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "إنفرا تست ديامب" أن 57% ممن شملهم الاستطلاع قلقون حيال فرض قيود جديدة على الحياة العامة في ألمانيا فيما أعرب 58% عن خوفهم من وصول النظام الصحي إلى طاقته القصوى.



وفي إشارة إلى تدابير مكافحة كورونا الحالية، قال 46% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتبرون أن هذه التدابير مناسبة، مقابل 23% رأوا أنها مبالغ فيها، فيما تراجعت نسبة المؤيدين لتشديد هذه التدابير على نحو ملحوظ إلى 29%.



وارتفعت نسبة المؤيدين لفرض تطعيم إجباري ضد كورونا من 46% في آب/أغسطس الماضي إلى 57%، مقابل اعتراض 39%.



كانت نسبة الرافضين لفرض تطعيم إجباري ضد كورونا قد وصلت إلى 50% قبل ثلاثة شهور.



وأعربت نسبة كبيرة ممن شملهم الاستطلاع (74%) عن تأييدهم لفرض تطعيم إجباري ضد كورونا للعاملين في قطاع الصحة والرعاية.