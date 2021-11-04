كازاخستان تستضيف جولة محادثات جديدة بشأن سوريا منتصف ديسمبر

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أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي اليوم الخميس، أن بلاده ستستضيف الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بسورية، بصيغة آستانا، في العاصمة نورسلطان منتصف ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزير تلوبيردي القول إن "الدول الضامنة طلبت منا تنظيم الجولة القادمة من مسار آستانا.

ولا يزال العمل جاريا لتحديد موعدها، إلا أنها ستكون في منتصف ديسمبر تقريبا."

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع سيضم الأطراف الضامنة لمسار آستانا (روسيا وتركيا وإيران)، وأطراف الصراع السوري، ومراقبين.

وأضاف: "نحاول حاليا تحديد مستوى المحادثات، وعادة يمثل نواب وزراء الخارجية الدول الضامنة".

وبحث الاجتماع السادس عشر بهذه الصيغة، والذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان في السابع والثامن من يوليو، الوضع في سورية، ومساعدة المجتمع الدولي للبلاد، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك تبادل الأسرى وتحرير الرهائن والبحث عن المفقودين.