شريف العريان: الفروسية مستمرة في الخماسي الحديث حتى أولمبياد باريس

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صرح شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن الفروسية مستمرة ضمن منافسات الخماسي الحديث حتى أولمبياد باريس 2024.

وأوضح العريان أن الاتحاد الدولي للعبة قرر استبعاد الفروسية من منافسات الألعاب الخمسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد عدة اجتماعات أجريت على مدار الأيام الماضية.

وأضاف العريان أن هذا القرار يهدف إلى زيادة شعبية الخماسي الحديث وجعلها رياضة مواكبة للتطور ، ومن المنتظر أن تعقد سلسلة من الاجتماعات لاختيار البديل المناسب للفروسية.

وأكد العريان أن لديهم عام ونصف لدراسة الألعاب البديلة للفروسية وذلك حتى اجتماع الجمعية العمومية في ديسمبر 2022.