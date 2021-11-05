هاجم حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي اقيمت اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن بعد المباراة التي تلقى فيها خسارة بثلاثية نظيفة: «لقد خسرنا بفعل فاعل ولا نستطيع تحمل كم هذه الأخطاء التي تعرضنا لها خلال المباراة».

وأضاف: «لا فائدة مما يحدث، نحن نجتهد أتكلم بكل حيادية لقد خسرنا بفعل فاعل ماذا بعد أننا نخسر؟».

وأكمل حسام حسن: «مستوانا الحقيقي ظهر خلال الشوط الأول لكن تم ذبحنا بسبب كم كبير من الأخطاء التي احتسبت علينا وركلة الجزاء التي تحولت من صالحنا لبيراميدز».