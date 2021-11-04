استمرار تراجع سعر مخصصات انبعاثات الكربون في الصين

استمر سعر مخصصات انبعاثات الكربون بالصين في التراجع بصورة ضعيفة، حتى بعد الإشارات الجديدة إلى أن الدولة تعتزم تحقيق أهدافها للحد من الانبعاثات، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وأغلقت مخصصات الانبعاثات اليوم الخميس بتراجع نسبته 2ر0%، ليصل إلى 33ر42 يوان (6.62 دولار) للطن، بحسب ما ذكرته "الوكالة الوطنية لتجارة انبعاثات الكربون" في بيان لها.

وانخفض السعر بنسبة 0.1% إلى 42.40 يوان أمس الأربعاء.

يذكر أن الصين مازالت ملتزمة بتحقيق أهداف ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة قبل عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، بحسب ما ذكرته صحيفة "إيكونوميك ديلي" الحكومية أمس الأربعاء.

وتتربع الصين على قائمة الدول التي تنتج كميات كبيرة من الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ، ولا توجد أي دولة أخرى تضاهيها في ذلك.