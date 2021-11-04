ارتفاع صافي أرباح دبي للاستثمار بنسبة 9% في الأشهر التسعة الأولى من 2021

أعلنت شركة "دبي للاستثمار"، الإماراتية متعددة الأنشطة الاستثمارية، عن تسجيل أرباح صافية بقيمة 6. 455 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 9% مقابل 1. 418 مليون درهم (الدولار يساوي 67. 3 درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أن إجمالي دخلها خلال الفترة يناير- سبتمبر، ارتفع إلى 6. 2 مليار درهم، مقابل 9. 1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 .

ونقلت البيان عن خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين القول إن نتائج الأشهر التسعة الأولى تعكس مدى مرونة نموذج أعمالنا، وهي نتيجة للأداء القوي الذي حققناه عبر جميع قطاعات الأعمال، ومواصلتنا التركيز على استراتيجية النمو والتوسع.

وأضاف أن الشركة تتجه نحو ترسيخ حضورها في قطاع العقارات، لاسيما مع تحسن الطلب في الأسواق المحلية والدولية.