قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنها قلقة من تسجيل نصف مليون وفاة إضافية بكوفيد-19 في أوروبا بحلول فبراير، مضيفة أن وتيرة العدوى حالياً عالية ومقلقة جداً، وذلك حسبما نقل موقع فضائية «يورونيوز عربية».

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، خلال مؤتمر صحفي «أصبحنا مجدداً مركز الجائحة، الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جداً، وإذا بقينا على المسار نفسه قد يسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير».

ويأتي إعلان المنظمة بعدما سجّلت ألمانيا اليوم أعلى ارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات منذ ظهور الوباء، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن «معهد روبرت كوخ».

وأفاد المعهد الصحي الألماني أن البلد سجّل 33 ألفًا و949 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم يتجاوز آخر حصيلة يومية قياسية سجّلت في 18 ديسمبر 2020 وبلغت 33 ألفًا و777 حالة.

ومنذ أمس الأربعاء أعلنت المنظمة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا واصل ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي وأن نسبة الزيادة بلغت خلال الأسبوع الأخير 6 بالمئة مقارنة بـ18 بالمئة خلال الأسبوع الفائت.

وتشهد كل من تشيكيا ورومانيا وألمانيا وبولندا داخل الاتحاد موجات قوية من الفيروس القاتل، بينما تسجل كل من تركيا وروسيا وبريطانيا أرقاماً كبيرة في الوفيات والإصابات يومياً. وكل تلك الدول تدرجها منظمة الصحة في المنطقة الأوروبية.