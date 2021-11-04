سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحل النادي الأهلي غدا الجمعة، ضيفا ثقيلا على نظيره وغريمه التقليدي فريق الزمالك في اللقاء الذي يستضيفه ستاد القاهرة الدولي، ضمن حسابات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

واسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لمحمد عادل، إدارة مباراة الزمالك والأهلي في القمة 123 بعدما آثار ملف الحكام جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وكان عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، قد أكد في وقت سابق أنه سيتم تعيين أحد الحكمين محمد عادل ومحمود البنا.

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة القمة بروح معنوية مرتفعه بعدما نجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي بنتيجة 4-0، وأمام البنك الأهلي بهدف دون رد.

فيما فاز نادي الزمالك في أول جولتين أمام إنبي بنتيجة 2-0 وطلائع الجيش بنفس النتيجة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم اسناد إدارة مباراة القمة لحكم مصري وذلك بعد نجاح تجربة محمود البنا في الدور الأول للموسم الماضي في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1 لصالح الفريق الأحمر، كما أدار الحكم أمين عمر مباراة الدور الثاني وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض كيف كانت مباريات الأهلي والزمالك تحت قيادة الحكم الدولي محمد عادل:

أدار الحكم الدولي محمد عادل من قبل 18 مباراة لنادي الزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، وتلقى هزيمتين وتعادل تحت صافرته في أربع مباريات، واحتسب محمد عادل لنادي الزمالك خلال مسيرته التحكيمية 7 ركلات جزاء.

أما مع النادي الأهلي، فأدار محمد عادل 17 مباراة فاز الأهلي في 13 لقاء وتعادل ثلاث مباريات مقابل خسارة واحدة، واحتسب 7 ركلات جزاء للأهلي.

وتعود أخر مباراة أدارها محمد عادل للنادي الأهلي كانت في الجولة الأولى أمام نادي الإسماعيلي وشهدت هذه المباراة اشهار كارت أحمد لأليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر، مقابل احتساب ركلة جزاء ضد الدراويش.