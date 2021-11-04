«إي بانجو» الفرنسية للطاقة تعلق إمدادات الغاز بسبب ارتفاع التكلفة

قامت شركة "إي بانجو" الفرنسية للطاقة، التي تركز على توزيع الطاقة للشركات والحكومات المحلية، بتعليق أنشطتها لإمدادات الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع أسعار الوقود، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

ونقلت "بلومبرج" عن الشركة قولها في بيان لها اليوم، إن تعليق الانشطة سيؤثر على أقل من 15 عميلا، وسيكون له "تأثير محدود" على الإيرادات الخاصة بعام 2021، مشيرة إلى أنها كان لديها أكثر من 480 عميلا بحلول نهاية أكتوبر، وأنها حققت إيرادات بلغت 13.5 مليون يورو (15.6 مليون دولار) في العام الماضي.

يشار إلى أن القرار هو علامة أخرى على أن أزمة الطاقة في أوروبا تجعل الحياة صعبة على الموردين.

وكانت شركة التجزئة الفرنسية "إي. ليكليرك" أوقفت إمدادات الكهرباء في الشهر الماضي، بينما تعاني شركة "هايدروبشن" الفرنسية. وفي المملكة المتحدة، انهار أكثر من 12 مزودا للطاقة منذ شهر أغسطس الماضي.