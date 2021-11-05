 السكة الحديد: عربات قطارات الدرجة الثالثة الروسية مكيفة بشبابيك طوارئ وبوفيه.. ولا تهتز أثناء السير - بوابة الشروق
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السكة الحديد: عربات قطارات الدرجة الثالثة الروسية مكيفة بشبابيك طوارئ وبوفيه.. ولا تهتز أثناء السير

السكة الحديد
السكة الحديد

نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 11:47 م
قال المهندس وائل مهدي مدير عام متابعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، إن عربات الدرجة الثالثة العادية بالقطار الروسي، جديدة على السكك الحديدية، بمواصفات عالمية بداية من المقاعد ذات الجودة العالية طبقا للمواصفات الأوروبية، وصولا إلى النوافذ الحديثة وعوامل الأمان.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن العربة الروسي الدرجة الثالثة، تتمتع بوسائل أمان عالية، ولا تهتز أثناء السير مقارنة بما كان يحدث في السابق، مشيرا إلى أن هناك درجة ثالثة مكيفة بشبابيك طوارئ ومستوى أمان عالٍ وخدمة بوفيه.

وأضاف مدير عام متابعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، أن العربة الثالثة المكيفة بها لوحة تحكم تكشف حالة العربة وعوامل الأمان المختلفة.

وأوضح أنه حال وجود أي خطأ يمكن توقيف القطار وتلافي حدوث أي مشكلات، مردفا أن العربة العادية أيضا تحتوى على نظام تهوية جيد، لراحة الركاب فضلا عن وجود فريق أمن خاص يمنع وجود الباعة الجائلين داخل العربات.



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