البر الرئيسي الصيني يسجل 104 إصابات جديدة بكورونا أغلبها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 87 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 17 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 97527 حالة، 1080 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91811، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 31 حالة إصابة بدون أعراض، 15 منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وشهدت الصين مؤخرا ارتفاعا في حالات الإصابة المحلية بكورونا، وحذر مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية من أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "لا يزال قاتما ومعقدا".

ونقلت "شينخوا" عن تشونج نان شان، كبير خبراء الأوبئة في الصين، القول إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الجديدة لتفشي كورونا بشكل فعال في غضون شهر.