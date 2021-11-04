«الفيدرالي الأمريكي» يقرر تثبيت الفائدة وتقليص برنامج شراء الأصول بمقدار 15 مليار دولار شهريا

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تقليص برنامج شراء الأصول والسندات بمقدار 15 مليار دولار شهريًا اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري، فيما قرر الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير بالقرب من الصفر.

وأعلن المجلس اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع استمر ليومين، أن البنك سيقوم بتعديل وتيرة شراء السندات والأصول إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.

وأشار إلى أن معدلات التضخم مرتفعة، وأن العوامل التي تعزز التضخم "مؤقتة".

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.