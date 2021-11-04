موريتانيا تعلن تطعيم مليون شخص بلقاح كورونا

أعلنت السلطات الموريتانية أنها تمكنت من تطعيم مليون شخص من سكانها بجرعة واحدة أي نحو 38 % من السكان المستهدفين بالتطعيم ضد جائحة كوفيد 19.



ودعا المدير العام للصحة العمومية الدكتور محمد محمود ولد أعل محمود في تصريح صحفي اليوم الخميس ، الطواقم الصحية إلى بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة وحتى الوصول للهدف المنشود وهو تطعيم مليونين و600 ألف من سكان البلد ضد كوفيد 19.



وسجلت موريتانيا 37 الفا و489 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 799 وشفاء 36 ألفا و41، حسب إحصائيات رسمية لوزارة الصحة منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد في مارس 2020.