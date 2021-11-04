رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تعتزم الترشح مجددا للاستمرار في منصبها

أعلنت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني زاسكيا إسكين اعتزامها الترشح مجددا للاستمرار على رأس الحزب الذي يحتمل أن يقود الائتلاف الحاكم الجديد للبلاد بعد حقبة المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل.



وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر ناخريشتن" و"شتوتجارتر تسايتونج"، قالت إسكين اليوم الخميس إنها ترى أن مهمتها تتمثل في تحديث الحزب وتعزيز قيمه " ولهذا قررت تجديد تقدمي لأعلى منصب في الحزب".



يشار إلى أن إسكين تقود الحزب بالاشتراك مع زميلها نوربرت فالتر-بوريانس منذ نحو عامين.



وقالت إسكين/60 عاما/:" نوربرت فالتر-بوريانس وأنا حققنا الكثير في العامين الماضيين، فالحزب الاشتراكي أصبح على درجة من التوحد والنجاح والقوة لم يصل إليها منذ سنوات"، ولفتت إلى أنها تعتزم مواصلة السير في هذا الطريق.



كان فالتر-بوريانس/69 عاما/ أعلن استقالته من رئاسة الحزب يوم الجمعة الماضي، ما جعل إسكين تضطر إلى قيادة الحزب منفردة.



وثمة حل محتمل وهو ان يتقدم الأمين العام للحزب لارس كلينجبايل ليزامل إسكين في رئاسة الحزب، كما دار الحديث أيضا عن احتمال أن تشارك رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن، مانويلا شفيزيج، في القيادة الثنائية للحزب بدلا من فالتر-بوريانس.



كانت إسكين وفالتر بوريانس توليا رئاسة الحزب في كانون أول/ديسمبر 2019 حيث كان مؤتمر للحزب أكد قرارا للأعضاء بهذا الخصوص ليخلفا رئيسة الحزب المستقيلة اندريا ناليس.



وكان اولاف شولتس الذي يحتمل أن يخلف ميركل في منصب المستشار قد ترشح مع زميلته كلارا جافيتس أمام الثنائي إسكين وفالتر بوريانس لكن الأخيرين فازا في التصويت الذي أجراه أعضاء الحزب.