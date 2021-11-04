حذر قطب الأعمال الأمريكي بيل جيتس قائلا إنه يجب على الحكومات، أن تستعد لمواجهة الأوبئة وهجمات الجدري الإرهابية في المستقبل من خلال استثمار المليارات في البحث والتطوير.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، وجه جيتس التحذير خلال مقابلة لتبادل السياسة مع رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية المعنية بشؤون الصحة والرعاية الاجتماعية جيريمي هانت.

كما دعا مؤسس شركة مايكروسوفت إلى تشكيل قوة مهام جديدة لمكافحة الأوبئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بميزانية تبلغ مليارات الدولارات.

وقال جيتس، إنه في حين أن البحث قد يكون مكلفا، فإنه يحتمل أن يؤدي أيضا إلى ابتكارات أخرى، مثل القضاء على الأنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تنفق "عشرات المليارات" من الدولارات لتمويل البحث.

وقال: "آمل في غضون خمس سنوات، أن أتمكن من إعداد كتاب بعنوان /نحن مستعدون للوباء القادم/، لكن الأمر سوف يتطلب عشرات المليارات من أجل البحث والتطوير – سوف تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزءا من هذا".

ورأى جيتس، أن "ألعاب الجراثيم" يمكن أن تشمل الاستعداد لمواجهة أعمال الإرهاب البيولوجي مثل هجمات الجديري على المطارات.

وأشار رابع أغنى رجل في العالم إلى أنه "هناك أوبئة تحدث بشكل طبيعي وأوبئة يسببها الإرهاب البيولوجي يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما عشناه اليوم".