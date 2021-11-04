السلطات الدنماركية تحتجز سفينة روسية على متنها أكثر من 60 شخصا

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ذكرت السفارة الروسية في الدنمارك اليوم الخميس، أن السلطات الدنماركية احتجزت سفينة الأبحاث الروسية أكاديميك إيوفي وعلى متنها 38 من أفراد الطاقم و23 باحثا.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: "يوجد على متن السفينة، 38 من أفراد الطاقم و 23 باحثا علميا؛ وقد اتصلت السفارة بهم، وإذا لزم الأمر، سيتم تزويدهم بالمساعدة القنصلية".

وأضافت: "الدعوى ضد السفينة الروسية أكاديميك إيوفي المحتجزة في الدنمارك رفعتها شركة (وان أوشن إكسبيدشن) الكندية، وذلك فيما يتعلق بالنشاط التجاري السابق للسفينة".

وفي وقت سابق، أفادت السفارة الروسية، بأن السلطات الدنماركية احتجزت سفينة "الاكاديميك إيوفي"، الروسية، والتي يستخدمها معهد "شيرشوف"، لعلوم المحيطات لأغراض علمية.

وتم التأكيد بأن احتجاز السفينة قد جرى "كتدبير مؤقت بدعوى من قبل طرف ثالث" تتعلق بالأنشطة السابقة للسفينة.