نقابة فيردي تدعو موظفي «كومرتس بنك» لتنظيم إضراب على مستوى ألمانيا

دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا موظفي مصرف "كومرتس بنك" إلى تنظيم إضراب تحذيري على مستوى ألمانيا يوم الأربعاء المقبل.

وفي تصريحات لمجلة "فيرتشافتس فوخه"، قال القيادي في النقابة وعضو مجلس الإشراف على ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا: نريد أن نصيب كومرتس بنك بالشلل من فلنسبورج أقصى شمال ألمانيا إلى جارميش-بارتنكيرشن أقصى جنوب ألمانيا.

وحسب تقرير المجلة، فإن من المنتظر أن يبدأ الإضراب عند منتصف الليل ويستمر 24 ساعة، وسيعلن المصرف نتائج الربع الثالث غدا الخميس.

ويعد الإضراب التحذيري جزءً من صراع الأجور بين فيردي ورابطة أرباب العمل للقطاع المصرفي الخاص، وكانت فيردي ألغت أخر موعد للتفاوض كان مقررا في 13 أكتوبر الماضي، وكان كبير مفاوضي فيردي يان دوشيك أعلن آنذاك عن إضرابات تحذيرية وانتقد أرباب العمل لأنهم لم يبعثوا بإشارة تفيد اعتزامهم تحسين عرضهم الذي قدموه حتى الآن.

وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لرابطة أرباب العمل للقطاع المصرفي الخاص، كارستن روجه-شترانج، معلقا على الدعوة الحالية للإضراب التحذيري:" مددنا أيدينا ولا تزال ممدودة أيضا"، وأضاف:" نتطلع إلى عودة فيردي إلى طاولة المفاوضات".

وكانت هناك إضرابات تحذيرية في منتصف أكتوبر وسبتمبر بالإضافة إلى مظاهرات لموظفي البنك في مدن من بينها برلين وهانوفر وبريمن وفرانكفورت التي يقع بها المركز الرئيسي للبنك.