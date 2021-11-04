بوريل يختتم زيارته لبيرو بعد مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي

اختتم الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارته الأولى إلى بيرو التي استمرت ليومين، بحث خلالها مع وزير الخارجية أوسكار مارتوا تعزيز العلاقات الثنائية والحوار السياسي وإظهار دعم الاتحاد الأوروبي لبيرو في أولوياتها التنموية والانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام.

وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، فقد التقى بوريل برئيس بيرو بيدرو كاستيلو ورئيسة الكونجرس ماريا ديل كارمن ألفا، كما عقد اجتماعا مع وزير الاقتصاد والمالية بيدرو فرانك والتقى بممثلي المجتمع المدني.

وقال جوزيب بوريل، في ختام المحادثات مع الشركاء البيروفيين، إن هذه الزيارة سمحت لنا بتوطيد وتعزيز شراكتنا.

ووقع بوريل مع وزير خارجية بيرو اتفاقية تعاون تتعلق بالتأمين الصحي الشامل بقيمة 14 مليون يورو، وأعلن عن إطلاق وشيك لمشروع مشترك لمكافحة العنف ضد المرأة، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الحوار السياسي والتعاون القطاعي.

كما اتفقا من حيث المبدأ على نص اتفاقية مشاركة القوات المسلحة البيروفية في مهمات وعمليات الاتحاد الأوروبي حول العالم.