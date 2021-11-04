أعلن وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي أن هناك 751 مشروعا استثماريا في طور الإنجاز؛ سيوفر أكثر من 37 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضاف وزير السياحة الجزائري - خلال كلمته، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح السنة الدراسية 2021-2022 بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة - أن بلاده تسعى إلى تطبيق استراتيجية طموحة لتوفير الأرضية الملائمة لوجهة سياحية جذابة قادرة على تلبية احتياجات السوق الداخلية وكذلك الاستجابة لمتطلبات السياحة الدولية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على عدد من المحاور المتكاملة؛ من بينها تشجيع الاستثمار، وتحسين جاذبية وصورة وجهة الجزائر، مثمنا أهمية "تعزيز الشراكة بين مختلف المتعاملين السياحيين وتوفير التسهيلات والإجراءات الإدارية الداعمة للنشاط السياحي" .

وأوضح الوزير الجزائري أن ذلك يستدعي "تعبئة الموارد البشرية وتدريبها، لاسيما وأن إنجاز المركبات السياحية الضخمة والفنادق الفاخرة لا يكفي إذا لم يتم تدعيمها بكفاءات مؤهلة وقادرة على تسييرها وفق معايير عصرية.

وأكد وزير السياحة الجزائري أن قطاعه يسعى إلى مواكبة التطورات في مجال التدريب من خلال إدماج مهن وتخصصات جديدة ، مشددا على ضرورة انسجام محتوى البرامج التدريبية مع سوق العمل.