رئيسة تايوان تبحث مع وفد برلماني أوروبي تعزيز العلاقات المشتركة

بحثت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، مع وفد رسمي من البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات المشتركة.

وذكرت وكالة الانباء اليابانية كيودو، أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي تأتي في وقت تسعى فيه حكومة تساي إلى تعزيز العلاقات مع أوروبا.

وقالت تساي، في كلمتها الافتتاحية خلال المحادثات، إنها تدرك أن الوفد جاء لمعرفة المزيد حول كيفية تعامل تايوان مع المعلومات المضللة، مشددة على إلى وجود "تحالف ديمقراطي ضد التضليل الإعلامي"، قائلة إن "التحديات التي نواجهها عالمية في طبيعتها".

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين القضايا الأخرى التي من المتوقع أن يتم تناولها في المحادثات الهجمات الإلكترونية وكذلك التعامل مع وباء فيروس كورونا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتايوان، بما في ذلك ما يتعلق بأشباه الموصلات.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، اعتمد في أكتوبر الماضي بأغلبية ساحقة تقريرا يوصي بتقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان.

وكان الوفد المؤلف من 13 عضوا -من بينهم سبعة برلمانيين من الاتحاد الأوروبي- قد وصل إلى تايوان أمس الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.