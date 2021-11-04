عميد زراعة الإسكندرية لـ«الشروق»: فرض إجراءات حازمة جديدة مع بداية العام الدراسي

قال عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الدكتور محمد بهي الدين، إنه تم فرض إجراءات حازمة جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، أهمها منع التدخين داخل الحرم الجامعي، ومنع ارتداء البناطيل الممزقة والالتزام بالملابس اللائقة، موضحا أن الكلية استقبلت 1450 طالبا هذا العام، وتم اللقاء بهم للتعريف بأقسام الكلية والتعريف بواجباتهم وحقوقهم.

وأضاف عميد كلية الزراعة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الكلية بدأت هذا العام بإعداد عدة ورش لاستخدام النانو تكنولوجي فى الزراعة، وكذلك تم عقد شراكة مع ثلاث جامعات أوروبية في إيطاليا وبلغاريا والمجر لطلاب الدراسات العليا.

وتابع: "الكلية بها 9 وحدات منتجة، أهمها وحدة الأرز التي تقوم بتوريد إحتياجات جميع المدن الجامعية بالإسكندرية والمستشفيات الجامعية والمعسكرات وهي تنتج نحو 450 طنا سنويا".

وأوضح أن إيرادات وحدة الدواجن تصل إلى 1.5 مليون جنيه سنويا وبها أنواع الطيور ومنتجة للبيض، أما وحدة التسمين والمجزر الآلي وهي تحت إشراف الكلية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري، وبها نحو 100 عجل جاموسي وبقري و200 رأس من الاغنام، وأما وحدة النمل الأبيض، والتي تعد من أهم الوحدات بالكلية و الخاصة بمكافحة حشرة النمل الأبيض بالإسكندرية.

وأضاف الدكتور محمد بهي الدين، أن المركز يستقبل الشكاوى من النمل الأبيض ويتم العرض عليه طلبات معاينة المواقع قبل البناء عليها.

وأكمل أن منطقة سموحة من أعلى المناطق في انتشار النمل الأبيض وبه أكبر مستعمرة، مشيرا إلى أن تسبب حشرة النمل الأبيض في انهيار البنايات معلومات مغلوطة وغير صحيحة.

وأوضح أن النمل لا يأكل الأساس ويتحرك في الطوب الحراري والفراغات ولا يأكل الأسمنت، لكن يبحث فقط عن الفراغات بين الطوب والأسمنت للتحرك خلالها.

وأشار عميد الزراعة، إلى وحدة أخرى بعنوان وحدة مكافحة الحشرات والقوارض، والتي من مهامها مقاومة الحشرات والقضاء عليها في الهيئات والمصالح الحكومية وجميع كليات الجامعة.

وأوضح أن وحدة الألبان ومنتجاته، إذ تنتج تلك الوحدة الألبان البقري والجاموسي ويصل إلى 2 طن يوميا، بالإضافة إلى المتجات اليومية من الزبادي وغيرها من منتجات الألبان.

وأكد العميد، أن وحدة الزهور ونباتات الزينة بالكلية والتي تختص بتنسيق الزهور والمساحات الخضراء داخل جامعة الإسكندرية من خلال برنامج مشترك مع كلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى مشاركة كلية الزراعة في مشروع تدوير المخلفات فىقرى كريمة ببرج العرب، وأبيس.