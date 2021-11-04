رفع الفائدة في بولندا يفوق توقعات الخبراء

رفع البنك المركزي البولندي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للحد من ارتفاع معدل التضخم، الذي يصر أدم جلابينسكي محافظ البنك المركزي على أنه مؤقت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر الفائدة الرئيسية في بولندا ارتفع اليوم الأربعاء إلى 1.25%، في أعقاب تخلي جلابينسكي المفاجئ في الشهر الماضي عن تعهده بالإبقاء على الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، لم يتوقع أحد من بين 30 محللا استطلعت بلومبرج رأيهم زيادة الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وكان جلابينسكي قد تعرض لضغوط من جهات عديدة بما في ذلك من الحكومة البولندية من أجل تحرك البنك المركزي للحد من ارتفاع الأسعار، لكنه كان يرفض هذه الضغوط بدعوى أن ارتفاع الأسعار مؤقت.