رئيس جامعة الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة سبل ربط المخرجات البحثية مع التطبيق العملي

عقد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوه اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل ربط المخرجات البحثية مع التطبيق العملي، وأسلوب تطوير البحث العلمي والتحديات التي تواجه الباحثين والناشرين.

تناول اللقاء موضوعات الرعاية الصحية الأولية والتنمية، والجوانب التشغيلية للرعاية الصحية الأولية، ومستقبل الصناعة، والاستراتيجيات الوطنية والدعم الدولي، الذي يتم من خلاله التركيز على الاعتماد على التطور التكنولوجي باعتباره الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق تحسينات واسعة النطاق.

وأكد "قنصوه" خلال اللقاء أن الجامعة لا تدخر وسعاً لتقديم كل الدعم للباحثين، مشيرا إلى أن مخرجات البحث العلمي في المجال الطبي تُعد ركيزة أساسية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى دعم الأوراق البحثية الجديدة في مجالات الرعاية الطبية، ومختلف المجالات، مطالباً الباحثين بتقديم مقترحات لمنتجات صناعية مبنية على مخرجات بحثية، لتأسيس شركات قابضة، مملوكة للجامعة، ويكون الباحثين شريك أساسي فيها.

وأكد أن الجامعة تسعى لتسهيل عمل الباحثين، على كافة المستويات وخاصة المستوى الإداري والذي يتم بالتنسيق بين مركز النشر العلمي الدولي لجامعة الإسكندرية، ووحدة إدارة المشروعات.

وأوضح أن الجامعة استطاعت خلال الفترة الماضية توقيع عدة اتفاقيات من شأنها ادخال تكنولوجيا المجال الطبي للتسهيل على الباحثين.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد يونس مدير مركز النشر العلمي الدولي لجامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء القطاع الطبي المتميزين في المجال الطبي، والأعلى في تصنيف "اتش إنديكس" (H-Index).