محافظ أسوان ورئيس تنمية الصعيد يدشنان أكبر مشروع استثماري للدواجن

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، حيث تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان.

وحضر فعاليات التدشين قيادات المحافظة والهيئة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووسط ترحيب أهالي قرية بنبان ومركز دراو بهذا المشروع الحيوي بطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلي، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، كشف المحافظ عن أن هيكلة قطاع الإستثمار في المحافظة ووضع خريطة استثمارية جديدة ساهم بشكل مباشر في فتح آفاق الاستثمار بالمجالات حيث وصل حجم الإستثمارات خلال الفترة الحالية إلى 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى مما سيوفر معه الآلاف من فرص العمل للشباب الأسواني.

وأكد على أن الخريطة الإستثمارية تستهدف الإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، والتنوع فى مصادر الطاقة من خلال جذب فرص استثمارية جديدة، بجانب إطلاق يد الإستثمار في المنطقة الصناعية بالعلاقي والمنطقة الفوسفاتية بوادي هلال، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء مناطق صناعية حرفية في الجنينة والشباك بنصر النوبة وكركر بأسوان والرمادي قبلي بإدفو.

وأشاد المحافظ، بالدور الحيوي لهيئة تنمية الصعيد والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بضخ استثمارات في مشروعات كثيفة العمالة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة، وهو الذي يتوازى مع العديد من المشروعات التنموية في قطاعات حياة كريمة والبنية التحتية والتأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل لإحداث نقلة نوعية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني.

ومن جانبه، عرض اللواء مهندس شريف أحمد صالح المشروعات المشتركة بين الهيئة والمحافظة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الحالية تتضمن 7 مشروعات استثمارية في مجالات متنوعة من أبرزهم مشروع الدواجن التكاملي، بجانب إقامة 3 مناطق لوجستية للبضائع والتمور والمانجو، ومشروعات أخرى لتدوير مخلفات الجرانيت والقمامة، علاوة على مشروع إقامة مدينة الجرانيت بالعلاقي بمساحة 650 فدان.

وأشار إلى أن هذا يتوازى مع إقامة عدد آخر من المشروعات مثل مشروع تطوير زراعة قصب السكر بكوم أمبو، وكذا مشروعات أخرى تنموية بقرى المنصورية بدراو، وتوماس وعافية بنصر النوبة، وخور قندي بأبو سمبل السياحية.