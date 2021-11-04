السياحة تحذر الفنادق بوقف التراخيص حال مخالفة الضوابط والاشتراطات الصحية

• العاصي: لن نتهاون في حق أي نزيل أيا كانت جنسيته.. وعقوبات مشددة لمن يخالف الإجراءات الاحترازية



حذرت وزارة السياحة والآثار، جميع الفنادق والمنتجعات السياحية، بوقف تراخيص المنشأة حال مخالفتها للضوابط والاشتراطات الصحية، مؤكدة أنه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات، سيتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وعقد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، اجتماعا مع مديري الفنادق بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية، وحرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية، وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

حضر الاجتماع لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، وخالد فتحي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة التزام الفنادق والمنتجعات السياحية بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية، للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

كما أكد أن الوزارة لن تتهاون فى حق أى نزيل أيا كانت جنسيته، كما أنها لن تتهاون مع أي منشأة فندقية تخالف الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ولم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة بها.

وأضاف أنه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات، سيتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما أوضح أن الوزارة قامت بإيفاد مجموعة من لجان التفتيش من الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للمرور والتفتيش على كل المطابخ بالمنشآت الفندقية بمدينة الغردقة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدا أنه في حال رصد أي تقصير في أي فندق سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق ومديره، وذلك منعا لحدوث أي مشكلات خلال الفترة القادمة.

وعقب الاجتماع، حرص على القيام بجولة تفقد خلالها عددا من المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة، والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حرصا على سلامة روادها من السائحين الأجانب.