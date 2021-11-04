ضبط القائم على كيان تعليمي وهمي بالدقهلية تخصص في النصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط القائم على كيان تعليمي "بدون ترخيص" في الدقهلية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات (التمريض - التحاليل الطبية - الأشعة - مساعد صيدلي).

وأضافت التحريات أن المذكور يقوم بإيهام ضحايا بأن الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والجهات المختلفة داخل وخارج البلاد، وقيامه في سبيل ذلك بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها، تم العثور على مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات بأسماء أشخاص مختلفة، ممهورة بأكلاشيهات ومنسوب صدورها لعدة جهات مختلفة، و24 دفتر إيصال استلام نقدية خاص بالأكاديمية المشار إليها، و2 أكلاشيه تقرأ بصمته باسم الأكاديمية، ولوحة إعلانية "بانر" مدونا عليها اسم الأكاديمية المشار إليها ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول، بفحصه فنياً تبين أنه محملا بالعديد من المحادثات بينه وبين العديد من الأشخاص راغبي الحصول على دورات تدريبية تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.