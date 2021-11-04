بوينج تحصل على موافقة أمريكية لإطلاق شبكة أقمار صناعية توفر الإنترنت من الفضاء

حصلت شركة بوينج لصناعة الطائرات وأنظمة الفضاء على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لمشروع إطلاق أقمار صناعية توفر خدمات الإنترنت من الفضاء.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية - في بيان - إنها وافقت على ترخيص لعملاق الفضاء "لبناء ونشر وتشغيل كوكبة أقمار صناعية من شأنها توفير تقنية النطاق العريض وخدمات الاتصالات للمباني السكنية والتجارية والمؤسسية والحكومية، بمساعدة محترفين في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم".

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنوورسيل، بحسب البيان الذي نقله موقع "جادجتس 360" التقني يوم الخميس: "تسهم خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية المتقدمة بدور مهم في ربط المجتمعات التي يصعب خدمتها".

وأعطت لجنة الاتصالات الفيدرالية الضوء الأخضر لإطلاق 147 قمرًا صناعيًا، سيكون الغالبية العظمى منها في مدار منخفض: يمكن وضع 132 على ارتفاع حوالي 1000 كيلومتر، و15 ستكون أعلى بكثير، بين ما يزيد عن 27 ألف كيلومتر و44 ألف كيلومتر. وستكون الخدمة متاحة أولاً للعملاء في الولايات المتحدة، ثم في جميع أنحاء العالم.

بدورها، قالت شركة الطيران والفضاء في بيان: "بوينج تتوقع مستقبلا متعدد المدارات لتقنيات الأقمار الصناعية".

وأضافت الشركة أنه "مع تزايد الطلب على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية؛ سيكون التنوع مطلوبًا عبر الأنظمة والترددات المدارية لتلبية متطلبات العملاء الفريدة".