وقعت أوغندا على الانضمام لمعاهدة "وكالة الأدوية الأفريقية"، فيما تعد الوكالة الصحية ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأكد بيان الاتحاد الإفريقي اليوم أن "وكالة الأدوية الأفريقية" ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي بتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة التي تضررت بجائحة كورونا فضلاً عن انتشار الاوبئة في عدد من بقاع القارة.

وأوضح البيان أن وكالة الأدوية الأفريقية ستعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصيدلانية في القارة والحصول على صناعة أدوية أفريقية آمنة ذات أسعار مناسبة.

من جانبها، هنأت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي السفيرة أميرة الفاضل أوغندا لتقديم وثيقة التصديق على اتفاقية وكالة الأدوية الأفريقية.