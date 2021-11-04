«الناتو»: الصين أصبحت قوة عسكرية أكبر وميزان القوى العالمي في مرحلة تحول

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ إن "ميزان القوى العالمي في مرحلة تحول، حيث أصبحت الصين قوة عسكرية أكبر وأقوى".

وفي خطاب ألقاه في كوبنهاغن بعد لقائه مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أضاف ستولتنبرغ: "الصين تقترب منا.. نراها في الفضاء السيبراني وفي الفضاء وفي إفريقيا والقطب الشمالي".

وتابع: "نراها أيضا من الطريقة التي تحاول بها السيطرة على البنية التحتية الحيوية هنا في أوروبا".

واستعرض ستولتنبرغ وفريدريكسن الاستعدادات لقمة الحلف في مدريد العام المقبل وأجندة "ناتو 2030" لتعزيز الحلف.