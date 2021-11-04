وصف مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ "كوفيد-19" في إيطاليا ڤالتر ريتشاردي، اليوم الخميس، الإطار الوبائي في البلاد بأنه معتدل، لكنه لم يصل للمعدل الأمثل بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن ريتشاردي قوله في تصريحات صحفية، إن الإنذار الذي أطلقته بعض المقاطعات، مثل ڤينيتو وآلتو أديجي (شمال)، جاء بسبب عدم حصول الكثير من المواطنين على اللقاح مما يبقي معدلات انتشار الفيروس مرتفعة ولم يفهموا حجم المخاطرة.

وأوضح، ريتشاردي، أستاذ مادة الوقاية في مستشفى جميميللي التعليمي التابع للجامعة الكاثوليكية بروما، أن متحور دلتا قد غيّر بشكل جذري ديناميكيات الوباء لأنه زاد من العدوى وجعل من الضروري اعتماد تدابير إضافية بالإضافة إلى التطعيم كبطاقة المرور الخضراء، التي تعيد دول كثيرة أخرى فرضها في الواقع، وبريطانيا تبحث ذلك أيضًا.

وضرب ريتشاردي مثالًا بدولة الدانمارك، التي حققت نسبة أعلى من التطعيمات من تلك التي حققتها إيطاليا، إلا أنها شهدت ارتفاعًا في الحالات بعد إزالة التدابير التقييدية لدرجة أنه سيتم إعادة فرض ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن الداخلية، مشيرًا إلى أنه مع المتحور الجديد غيرت اللعبة، إذ لا يمكن الاكتفاء بالاحتواء، بل يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.