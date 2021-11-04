توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة متواضعة بنسبة 5ر2 بالمائة لكامل سنة 2021 قبل أن يتسارع نموه بنسبة 3ر3 بالمائة خلال سنة 2022، وذلك وفقًا لما ورد بالتقرير الأخير للمؤسسة الأوروبية بخصوص الآفاق الاقتصادية الإقليمية والذي تم نشره اليوم الخميس.

ويعكس النمو المتوقع للاقتصاد التونسي انتعاشة للصناعات المعملية مدفوعة بتطور حركة التصدير، وفي هذه الأثناء تواصل انعكاسات الجائحة الصحية التأثير على قطاعي السياحة والنقل بفعل الإجراءات المتخذة للوقاية منها.

وسجل معدل التضخم انخفاضًا رغم بقائه في مستويات نسبيًا مرتفعة إلى 5ر5 بالمائة بالمعدل السنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 تبعًا لتزايد أسعار المواد الغذائية وتراجع الدعم.

وكان الاقتصاد التونسي قد واصل تراجعه خلال الربع الأول من سنة 2021 بنسبة 7ر1 بالمائة بالمعدل السنوي.