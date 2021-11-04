 البطل العالمي بيج رامي في ضيافة يخت بحري بالغردقة - بوابة الشروق
الخميس 4 نوفمبر 2021 10:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

البطل العالمي بيج رامي في ضيافة يخت بحري بالغردقة

بيج رامي
بيج رامي
كمال رشاد
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 10:28 م
استضاف اليخت الملكي الشراعي "البايرتس" بطل العالم بيج رامي الحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام للاعبين المحترفين.

وكان بصحبة البطل العالمي أسرته ومدربه الأمريكي دينيس جيمس وأسرته، والذي أبدى إعجابه الشديد باليخت الملكي البايرتس وعبقرية تصميمه، وشكله المميز الرائع، وأعرب عن دهشته من صناعة وتدشين اليخت بأيادٍ مصرية.

وصرح بيج رامي بعشقه لمدينة الغردقة والبحر الأحمر وبدعمه للسياحة المصرية في مختلف مقابلاته ولقائته العالمية، ورحب بالتقاط الصور التذكارية مع الزوار والسائحين والعاملين بمارينا الغردقة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك