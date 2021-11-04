استشاري أوبئة بالصحة العالمية: أغلب وفيات كورونا في أوروبا من غير الحاصلين على اللقاح

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا في أوروبا هي لأشخاص لم تحصل على لقاح كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ اللقاح لا يمنع بشكل كامل الإصابة بالمرض، موضّحًا أنّه من الوارد جدًا ان تكون الإصابات المنتشرة بكثرة في أوروبا حاليًّا لأشخاص حاصلين أو لم يحصلوا على اللقاح.



وأشار إلى أن كل اللقاحات تحمي بنسبة 90% من دخول المستشفيات، وتحمي بنسبة أكثر من 95% من الحاجة لغرف الرعاية المركزة، وبنسبة أكثر من 98% من الوفاة.



ورجّح أنّ يتحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في عام 2022، في ظل توفر اللقاحات بشكل أكبر على مستوى العالم.



وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، قد أعرب عن قلقه من المستويات الحالية للإصابة والإقامة في المستشفيات المرتبطة بجائحة كورونا، وقال: "الجائحة لم تنته بأي حال من الأحوال"، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في مناطق معينة.



وكرر شبان دعوته للحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا، قائلاً إن معدل التطعيم لا يزال منخفضا للغاية، مطالبا جميع الولايات بالتواصل مع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً لعرض الجرعات المعززة عليهم.



وأشار إلى أنّ الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللقاح لا يمكنهم دائما العثور على طبيب قادر على القيام بذلك.