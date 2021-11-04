وزيرة الخارجية الكندية تبحث هاتفيًا مع نظيرها الأمريكي تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت وزيرة الخارجية الكندية الجديدة، ميلاني جولي، مع نظيرها الأمريكي أنطوني بلينكن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة بينهما.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لجولي، أعربت خلاله عن تطلعها إلى مواصلة البناء على شراكة كندا القوية مع الولايات المتحدة. كما رحبت بتأكيد مجلس الشيوخ الأمريكي على السفير الأمريكي الجديد لدى كندا ديفيد كوهين.



وأكدت جولي التزامها بتعزيز تنفيذ خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، والرئيس جو بايدن في فبراير 2021، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية .



كما ناقشت جولي مع بلينكين الوضع في أفغانستان والجهود المنسقة المستمرة لبلديهما، لتأمين ممر آمن للكنديين والأجانب والأفغان.



وأعرب الوزيران، في ختام الاجتماع، عن تطلعهما إلى مزيد من الفرص، لتعزيز التحالف التاريخي والصداقة الراسخة التي يتمتع بها كلا البلدين وتحقيق الإمكانات الكاملة للعلاقة.